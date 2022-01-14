Боярский ответил Каттани на слова о «Зените»: «О конкуренции речи быть не может»

Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал «СЭ» слова спортивного директора «Спартака» Луки Каттани о том, что он не рассматривал игроков «Зенита» для красно-белых.

«А зачем? Не нужно такого ни «Спартаку», ни «Зениту». Я думаю, что эта позиция верна — ничего здесь сверхъестественного нет. Вопрос в конкуренции? Нет, у нас даже о конкуренции речи быть не может. По крайней мере пока «Спартак» не встанет на ноги, а в перспективе это возможно», — сказал Боярский «СЭ».

«Зенит» с 38 очками лидирует в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, «Спартак» идет на 9-й строчке.