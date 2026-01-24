Кассьерра попрощался с игроками и болельщиками «Зенита»

Нападающий Матео Кассьерра опубликовал прощальное письмо в адрес экс-партнеров, тренеров и болельщиков «Зенита» после перехода в «Атлетико Минейро».

28-летний колумбиец подписал контракт на 4 года.

«Я хочу поблагодарить клуб и Россию за все эти годы, когда меня и мою семью принимали с такой теплотой. Я хочу попрощаться и поблагодарить руководство, товарищей по команде, тренерский штаб и медицинский персонал, а особенно всех болельщиков за то теплое отношение, которое они всегда мне оказывали. Я ухожу, но всегда буду болеть за «Зенит». До свидания!» — написал колумбиец в своем аккаунте в социальной сети.

Кассьерра выступал за «Зенит» с 2022 года. За это время он провел 127 матчей за петербургский клуб во всех турнирах, забил 49 голов и отдал 23 результативные передачи.