Агент Жубала сообщил, что игрок останется в «Краснодаре» до конца сезона

Агент защитника «Краснодара» Жубала, Леонардо Корначини, ответил на вопрос «СЭ» о возможном уходе футболиста. Ранее в СМИ появилась информация об интересе французских клубов к 32-летнему защитнику.

«Жубал не собирается покидать «Краснодар». Он останется в клубе минимум до конца сезона. Про интерес французских клубов нам ничего неизвестно», — сказал Корначини «СЭ».

В этом сезоне Жубал провел за «Краснодар» 10 матчей и забил 1 гол. Контракт «быков» с бразильцем рассчитан на два года — до конца сезона-2026/27. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.