В «Динамо» не исключили появления новых футболистов после трансфера Рикардо

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос «СЭ» о зимней трансферной кампании.

— Станет ли трансфер Рикардо последним?

— Приобретением центрального защитника закрыли основную проблемную позицию, главную трансферную цель. Бабаев был переподписан, он в текущем составе. Сейчас у нас на каждую позицию по два игрока.

При этом мы не исключаем, что будет точечное усиление. У Нгамале летом заканчивается контракт, Макаров, скорее всего, уйдет. Поэтому на перспективу нам, возможно, и нужно усиление какой-то из позиций. Плюс не исключено, что кто-то из травмированных не успеет восстановиться к весенней части чемпионата. Ближе к концу сборов и закрытию трансферного окна будет понятно. Если появится возможность за хорошие деньги купить хорошего игрока на перспективу на позицию, которая у нас условно скоро освободится, то, конечно, мы это сделаем. Это нормальное долгосрочное планирование. Работаем в рамках своей стратегии комплектования.