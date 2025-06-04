Каррера входит в число кандидатов на пост главного тренера «Пари НН»

Как стало известно «СЭ», итальянский специалист Массимо Каррера находится в шорт-листе на пост главного тренера «Пари НН» вместо Виктора Гончаренко, об уходе которого сообщили сразу несколько СМИ.

4 июня появилась информация, что на пост главного тренера нижегородцев претендуют Игорь Осинькин и Марцел Личка.

По итогам сезона-2024/25 «Пари НН» с 27 очками занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ и проиграл в стыковых матчах «Сочи» (2:1, 1:3). При этом клуб может остаться в чемпионате России, заменив «Химки», которые не получили лицензию на выступление в РПЛ.