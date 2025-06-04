«РБ Спорт»: «Пари НН» уволил Гончаренко. Нижегородцев может возглавить Осинькин или Личка

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко покинул команду, сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, 47-летний белорус уволен со своего поста. У Гончаренко в контракте есть опция о возможности расторжения двухлетнего контракта в случае вылета команды из РПЛ. Сообщается, что возглавить нижегородцев может Игорь Осинькин или Марцел Личка.

При этом «Пари НН» может остаться в чемпионате России, заменив «Химки», которые не получили лицензию на выступление в РПЛ.

По итогам сезона-2024/25 «Пари НН» с 27 очками занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ и проиграл в стыковых матчах «Сочи» (2:1, 1:3).