Агент Рахмановича заявил, что игрок хочет остаться в «Крыльях»

Агент полузащитника «Крыльев Советов» Амара Рахмановича Срджан Еремич рассказал «СЭ» о переговорах с клубом по продлению контракта.

«Разговоры с руководством «Крыльев Советов» были, но пока ничего не ясно. Они должны сначала определиться с новым главным тренером, а потом будут общаться с игроками. Сам Амар хочет остаться в клубе. Но если не получится договориться, то будем искать другие варианты. Трансферное окно только открылось», — сказал Еремич «СЭ».

Рахманович выступает за «Крылья» с сентября 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро. Его контракт с самарцами действует до 30 июня 2025 года.