Агент Батракова сообщил, что новый контракт игрока с «Локомотивом» почти готов: «Предлагаю набраться терпения»

Агент Батракова сообщил, что новый контракт игрока с «Локомотивом» почти готов

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» рассказал о процессе переговоров по продлению контракта игрока с железнодорожниками.

«Предлагаю набраться терпения и еще немного подождать. У меня нет конкретной даты, когда это произойдет, но это состоится уже в ближайшее время. По всем ключевым вопросам мы почти договорились», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Батраков в минувшем сезоне провел за «Локомотив» 37 матчей, забил 15 голов и отдал 10 голевых передач. Контракт 19-летнего игрока рассчитан до лета 2027 года.