Агент Батракова сообщил, что новый контракт игрока с «Локомотивом» почти готов: «Предлагаю набраться терпения»
Агент Батракова сообщил, что новый контракт игрока с «Локомотивом» почти готов
Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» рассказал о процессе переговоров по продлению контракта игрока с железнодорожниками.
«Предлагаю набраться терпения и еще немного подождать. У меня нет конкретной даты, когда это произойдет, но это состоится уже в ближайшее время. По всем ключевым вопросам мы почти договорились», — сказал Кузьмичев «СЭ».
Батраков в минувшем сезоне провел за «Локомотив» 37 матчей, забил 15 голов и отдал 10 голевых передач. Контракт 19-летнего игрока рассчитан до лета 2027 года.
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|
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|19
|
4
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|4
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|
5
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|0
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|18
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|
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|9
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|5
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|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
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|1
|2
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|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
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|Г
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|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
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Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
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|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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