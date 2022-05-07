Каррера рассказал, как победа над «Уралом» повлияет на кубковый матч «Спартака» с «Енисеем»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу красно-белых над «Уралом» (3:1) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ.

«Это очень важная победа для «Спартака». Выиграли второй раз подряд, сейчас это было просто необходимо. Считаю, матч в Екатеринбурге в плане морали очень поможет в кубковой игре на следующей неделе», — сказал Каррера «СЭ».

После 28 матчей «Спартак» занимает 8-е место в таблице Тинькофф РПЛ, набрав 37 очков.

Матч полуфинала БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Енисей» пройдет 11 мая.