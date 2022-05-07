Едвай: «Хотим дать нашим болельщикам лучшие воспоминания во время летней паузы»
Защитник «Локомотива» Тин Едвай оценил готовность команды к матчу 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина».
«Безусловно, мы готовы. У нас осталось всегда два домашних матча. Мы хотим дать нашим болельщикам лучшие воспоминания во время летней паузы. После поражения в последних двух матчах мы сделаем все, чтобы одержать победу», — заявил Едвай.
Игра «Локомотив» — «Рубин» состоится в воскресенье, 8 мая. Начало — 19.00 (мск).
Источник: https://youtu.be/vjQGhJzDMso
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|
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|
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|9
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|
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|4
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|
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|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|5 : 2
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|1 : 3
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
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|Г
|
|
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Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
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|П
|
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Крылья Советов
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Зенит
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Реми Кабелла
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Спартак
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