Едвай: «Хотим дать нашим болельщикам лучшие воспоминания во время летней паузы»

Защитник «Локомотива» Тин Едвай оценил готовность команды к матчу 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина».

«Безусловно, мы готовы. У нас осталось всегда два домашних матча. Мы хотим дать нашим болельщикам лучшие воспоминания во время летней паузы. После поражения в последних двух матчах мы сделаем все, чтобы одержать победу», — заявил Едвай.

Игра «Локомотив» — «Рубин» состоится в воскресенье, 8 мая. Начало — 19.00 (мск).