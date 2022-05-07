Игроки «Локомотива» назвали «Спартак» самым принципиальным соперником в чемпионате России

Игроки «Локомотива» Константин Марадишвили и Мацей Рыбус назвали «Спартак» самым принципиальным соперником в чемпионате России.

Марадишвили: Самый принципиальный соперник для меня всегда был «Спартак». За какую команду я бы не играл, я всегда выходил на поле против них заряженным.

Рыбус: Принципиальный соперник? Конечно, это «Спартак», ЦСКА, «Динамо». Каждый матч против московской команды — это дерби. Это важные матчи для болельщиков и игроков.