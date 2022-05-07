Игроки «Локомотива» назвали «Спартак» самым принципиальным соперником в чемпионате России
Игроки «Локомотива» Константин Марадишвили и Мацей Рыбус назвали «Спартак» самым принципиальным соперником в чемпионате России.
Марадишвили: Самый принципиальный соперник для меня всегда был «Спартак». За какую команду я бы не играл, я всегда выходил на поле против них заряженным.
Рыбус: Принципиальный соперник? Конечно, это «Спартак», ЦСКА, «Динамо». Каждый матч против московской команды — это дерби. Это важные матчи для болельщиков и игроков.
Источник: https://youtu.be/vjQGhJzDMso
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
9
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
10
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|5 : 2
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|1 : 3
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
Новости