Президент «Урала» рассказал о новой оригинальной игровой форме команды

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, откуда появилась идея новой оригинальной формы команды.

— У вашего сотрудника, который 10 раз фотографию загружал, получилось оформить карту болельщика?

— Да, получилось. Там был какой-то сбой. Вы же сами все понимаете. Я ничего говорить не буду.

— Форма у вас тигриная такая. Так вы все-таки шмели или тигры?

— У нас же всегда была оранжево-черно-зеленая форма. Еще со времен Уралмаша мы играли в такой форме. Мы вернулись к этим цветам. Просто майки красивые.

— Как у «Венеции».

— «Венеция» хотела играть в такой форме, но мы ее забрали, они ее не покупали. Они отказались и сказали: мы лучше «Уралу» отдадим.