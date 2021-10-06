Карпин: «Удовлетворял ли меня раньше Прядкин? Меня удовлетворяют другие вещи»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов об отставке Сергея Прядкина с поста президента Тинькофф РПЛ.

— На уход Прядкина вы вчера ответили: «Давно пора». Насколько давно? С учетом того, что вы за него голосовали, когда были в «Спартаке».

— Это какой год? 2011. Сколько лет прошло? 10.

— Тогда он вас удовлетворял?

— Тогда, может быть, удовлетворял. Меня удовлетворяют другие вещи, но не Прядкин.

— Как реагируют футболисты на перепады температур?

— Как и каждый год. Ничего нового. Переходим с плюса на минус. Они даже и не заметили этого перехода.

— Вчера приходили, сегодня, завтра пресс-конференция. Это ваше решение так часто общаться с прессой? С чем это связано?

— Что значит мое? Вы ж хотите, я говорю. Я что прям рвусь?

— Может, вас пресс-служба просит.

— Заставить меня никто не может, наверное, кроме официальных вещей. Если хотите, общаемся. Я не против, — сказал Карпин.

С 14 ноября 2007 года по 5 октября 2021-го Прядкин занимал пост президента РПЛ.