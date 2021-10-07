Понсе сообщил, что его успешно прооперировали после травмы колена
Форвард «Спартака» Понсе сообщил, что его успешно прооперировали после травмы колена
09:32
Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе сообщил, что операция на его колене после травмы в матче 2-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Наполи» (3:2) прошла успешно.
«Я хотел сообщить вам, что операция прошла успешно. Благодаря вашей любви и любви моей семьи я вернусь сильнее», — написал у себя в Instagram Понсе.
24-летний аргентинец перенес операцию на мениске, срок восстановления — около 3 месяцев.
В сезоне-2021/22 Понсе провел 11 матчей за «Спартак», на его счету 4 гола и 1 результативная передача.
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