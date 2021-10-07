Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Понсе сообщил, что его успешно прооперировали после травмы колена

Форвард «Спартака» Понсе сообщил, что его успешно прооперировали после травмы колена
09:32
Эсекиэль Понсе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Эсекиэль Понсе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе сообщил, что операция на его колене после травмы в матче 2-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Наполи» (3:2) прошла успешно.

«Я хотел сообщить вам, что операция прошла успешно. Благодаря вашей любви и любви моей семьи я вернусь сильнее», — написал у себя в Instagram Понсе.

Публикация от Ezequiel Ponce (@ponceze9)

24-летний аргентинец перенес операцию на мениске, срок восстановления — около 3 месяцев.

В сезоне-2021/22 Понсе провел 11 матчей за «Спартак», на его счету 4 гола и 1 результативная передача.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Карасев удалил Бонуччи, Испания остановила великую серию Италии и оставила Манчини без второго трофея
В УЕФА прокомментировали включение Крыма в состав Украины во время презентации лого Евро-2024
Бельгия — Франция: Лукаку и Мбаппе обеспечат зрелище
«Это разминка перед Емельяненко. Песок из задницы сыплется, но золотой». Джигурда после треш-боя с Милоновым
Нужно ли считать калории каждый день? Комментирует мастер спорта по легкой атлетике
0