Карпин отреагировал на уход Прядкина с поста главы РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал уход Сергея Прядкина с поста главы РПЛ.

— Следил я или нет — мог делать это только через интернет. Как к этому отношусь? Нормально.

— Правильное ли решение?

— Для меня правильное. Что тут объяснять?

Прядкин являлся президентом РПЛ с 14 ноября 2007 года. 16 января он был переизбран на новый пятилетний срок.

Исполняющим обязанности президента назначен глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.