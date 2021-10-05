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Карпин отреагировал на уход Прядкина с поста главы РПЛ

19:31
Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал уход Сергея Прядкина с поста главы РПЛ.

— Следил я или нет — мог делать это только через интернет. Как к этому отношусь? Нормально.

— Правильное ли решение?

— Для меня правильное. Что тут объяснять?

Прядкин являлся президентом РПЛ с 14 ноября 2007 года. 16 января он был переизбран на новый пятилетний срок.

Исполняющим обязанности президента назначен глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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