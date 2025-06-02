Карпин — о чемпионстве «Краснодара»: «Это неплохо для РПЛ. Не все решают деньги»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал чемпионство «Краснодара» в РПЛ в сезоне-2024/25.

«Чемпионство «Краснодара»? Для чемпионата это неплохо. Не все решают деньги. Главный фактор», — сказал Карпин.

«Краснодар» с 67 очками финишировал на первом месте в чемпионате России и впервые в истории стал чемпионом страны.