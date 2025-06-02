Митрюшкин: «Сезон выдался непростым. Долго ждал, терпел и работал»

Голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин оценил сезон-2024/25.

«Сезон для меня выдался непростым. Очень долго ждал, терпел и работал. Понимал, что нужно работать и использовать свой шанс.

Мы с Антоном Миранчуком на связи. Каждый день обсуждаем и футбол, и бытовые дела в Швейцарии. Потому что жизнь там непростая. Много нюансов», — сказал Митрюшкин.

В июне пройдут BetBoom Матчи Сборной России по футболу. 6 июня национальная команда в Москве сыграет с Нигерией, а 10 июня в Минске встретится с Белоруссией. Митрюшкин попал в состав сборной.