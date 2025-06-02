Карпин: «Комличенко со мной не советовался по своему будущему»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о возможных изменениях в «Ростове», который он покинул в феврале 2025 года.

«Комличенко со мной не советовался по своему будущему. Никто не советовался.

С осени разговоры вокруг «Ростова» идут. Ничего не случилось же еще. Когда случится, тогда и будем обсуждать. Пока все это слухи», — сказал Карпин.

29-летний Комличенко объявил об уходе из «Ростова» 1 июня. В общей сложности нападающий провел за команду 130 матчей, забил 35 мячей и сделал 25 результативных передач.