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Семин объяснил, почему подписал с «Ростовом» контракт на два года

20:01
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Новый главный тренер «Ростова» Юрий Семин прокомментировал подписание контракта с клубом. Соглашение рассчитано на два года.

— Контракт заключен на два года. Это инициатива ваша или клуба?

— Это предложение клуба.

— Стоят ли конкретные задачи на этот сезон?

— Задачи нужно ставить всегда — и себе, и игрокам. Одна из них — футболисты должны расти, становиться лучше. Команда у «Ростова» очень молодая. А чтобы развиваться, игроки должны занимать как можно более высокие места — одно взаимосвязано с другим.

О назначении Семина главным тренером «Ростова» стало известно 4 августа. На этом посту он сменит Валерия Карпина, который сосредоточиться на работе в сборной России.

Первое интервью Семина после подписания контракта с «Ростовом»

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Игорь Рабинер все материалы автора

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