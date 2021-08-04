Семин объяснил, почему подписал с «Ростовом» контракт на два года
20:01
Новый главный тренер «Ростова» Юрий Семин прокомментировал подписание контракта с клубом. Соглашение рассчитано на два года.
— Контракт заключен на два года. Это инициатива ваша или клуба?
— Это предложение клуба.
— Стоят ли конкретные задачи на этот сезон?
— Задачи нужно ставить всегда — и себе, и игрокам. Одна из них — футболисты должны расти, становиться лучше. Команда у «Ростова» очень молодая. А чтобы развиваться, игроки должны занимать как можно более высокие места — одно взаимосвязано с другим.
О назначении Семина главным тренером «Ростова» стало известно 4 августа. На этом посту он сменит Валерия Карпина, который сосредоточиться на работе в сборной России.
Первое интервью Семина после подписания контракта с «Ростовом»
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