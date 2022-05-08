«В целом, матч получился сложным». Карпин — об игре с «Уфой»
Главный тренер «Ростова» прокомментировал ничью в матче с «Уфой»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин коротко подвел итоги матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (0:0).
— Незабитый пенальти как-то повлиял на команду?
— Думаю, что нет.
— Во втором тайме вы просили игроков идти в прессинг. Что конкретно вас не устраивало?
— Не понравились некоторые моменты. В целом, матч получился сложным. «Уфа» играет в простой, но эффективный футбол.
В турнирной таблице «Ростов» идет на 10-м месте, набрав 35 очков. «Уфа» с 24 очками занимает предпоследнее, 15-е место.
Источник: https://fc-rostov.ru/ru/news/2019
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|
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|
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|
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|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|5 : 2
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|1 : 3
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|1 : 0
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
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|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|0 : 1
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|0 : 0
|8.05
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|
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Уфа
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|
|
Дмитрий Полоз
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|
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Сочи
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|П
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|
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