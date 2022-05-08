Главный тренер «Ростова» прокомментировал ничью в матче с «Уфой»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин коротко подвел итоги матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (0:0).

— Незабитый пенальти как-то повлиял на команду?

— Думаю, что нет.

— Во втором тайме вы просили игроков идти в прессинг. Что конкретно вас не устраивало?

— Не понравились некоторые моменты. В целом, матч получился сложным. «Уфа» играет в простой, но эффективный футбол.

В турнирной таблице «Ростов» идет на 10-м месте, набрав 35 очков. «Уфа» с 24 очками занимает предпоследнее, 15-е место.