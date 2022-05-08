«Арсенал» — «Краснодар»: Кингс Кангва открыл счет в первом тайме

Полузащитник «Арсенала» Кингс Кангва отличился в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара». Он открыл счет в первом тайме — 1:0.

Кангва отличился после подачи углового, переправив головой мяч в сетку.

Автором голевого паса стал полузащитник Сергей Ткачев.