«Уфа» сыграла вничью с «Ростовом», Полоз не забил пенальти в начале матча

«Уфа» сыграла вничью с «Ростовом» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 0:0.

В начале первого тайма ростовчане получили право на пенальти, но Дмитрий Полоз не смог отличиться. Нападающий пробил в перекладину.

Это всего второй промах 30-летнего игрока с пенальти в карьере. Впервые он не забил 6 апреля в игре против «Крыльев Советов» (1:0).

В конце встречи красную карточку получил защитник «Уфы» Боян Йокич.

Отметим, что это игру пропускал голкипер уфимцев Александр Беленов, который получил серьезную травму в прошлом туре.

15.05.2022 | Спартак — Зенит

«Ростов» набрал 35 очков и остается на 10-м месте в турнирной таблице. «Уфа» не смогла покинуть зону вылета: 24 очка и 15-е место.

В следующем туре «Уфа» сыграет на своем поле против «Арсенала». Встреча пройдет 14 мая. «Ростов» в этот же день примет на своем поле «Химки».