Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:00

Источник: «Зенит» и ЦСКА интересуются форвардом «Локомотива» Воробьевым

Алина Савинова
Дмитрий Воробьев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев попал в сферу интересов «Зенита» и ЦСКА, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, причиной заинтересованности в футболисте является вероятное ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

Отмечается, что в контракте 27-летнего форварда с «Локомотивом» прописаны отступные в размере 13 миллионов евро. При этом в случае предметного предложения железнодорожники могут отпустить игрока за меньшую сумму.

Воробьев перешел из «Оренбурга» в «Локомотив» летом 2024 года. В сезоне-2025/26 он провел 17 матчей во всех турнирах, отметившись 9 голами и 3 результативными передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2027 года.

Источник: Telegram-канал «Мутко против»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Дмитрий Воробьев (футбол)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Пропавшая в Бермудском треугольнике яхтсменка из Франции вышла на связь
Холанд покупал 70 бургеров и заставил извиняться самого Гаттузо. Сборная Норвегии впервые за 28 лет едет на ЧМ
Экс-премьер РФ и иноагент Касьянов внесен в список террористов и экстремистов
Зеленский и Макрон больше минуты стояли молча на совместной пресс-конференции
Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
Трамп призвал опубликовать файлы Эпштейна. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
«Моим единственным приоритетом остаются результаты сборной России». Карпин объявил об уходе из «Динамо»
Игнашевич — один из кандидатов на пост главного тренера «Динамо»
Глушаков поддержал решение Карпина уйти из «Динамо» и сосредоточиться на сборной России
Семин — об уходе Карпина из «Динамо»: «В ближайшем будущем у сборной будет много официальных матчей. Нужно сосредоточиться»
Генсек РФС Митрофанов: «Фокус на национальной сборной — правильное решение Карпина»
Быстров назвал отличной новость об уходе Карпина из «Динамо»: «Теперь тренер сборной может спокойно работать»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Adiоs Amigos R

    Руки прочь от нашего форумчанена!

    17.11.2025

  • OT22O

    Не бред,но по бумагам больше 5-7 "кони" ни когда не покажут.

    17.11.2025

  • Ратель

    Надеюсь, хотя бы Локомотиву он верность сохранит.

    17.11.2025

  • AlexCS4

    ЦСКА за 13 лямов? Бред.

    17.11.2025

  • Александр Солодовников

    Надеюсь у Воробьёва хватит ума в Зенит не перейти......

    17.11.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    К конявым и бомжам ваш рифмоплёт проник Залупу посулить! Ага - на воротник!..

    17.11.2025

  • serZheo

    Это первый сезон толковый. Зачем такие риски? Дельфина за 10-ку притащили, давайте еще Воробья притащим. Он сдуется весной, что делать будем? Четвертый форвард. Солить их что ли? Наигрывайте уже Лусика. Отдавайте Соболя в аренду. Кассира - на продажу, хоть куда-нибудь. Чем Воробей лучше Вани Сергеева? Зачем всё это? Лучше через год переплатить лишние пять млн. зато будем уверенны в игроке. Где Пиняев?... Вот где?.. Будет тоже самое... Ладно бы свободного агента брали, но ведь это не так.

    17.11.2025

  • Saiga-спринтер

    За 13 миллионов нужно ЦСКА приобрести гораздо лучшего нападающего.

    17.11.2025

  • Saiga-спринтер

    ЦСКА нужен классический центральный нападающий, способный завершать атаки комаеды как внизу - ногой, так и вверху - головой.

    17.11.2025

  • МАО

    Тоже. но в стихах?

    17.11.2025

  • МАО

    Вот нафига он нам в Зенит ?

    17.11.2025

  • andy1962

    Было бы здорово, если Воробьев перешел в ЦСКА.

    17.11.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Любой волен переходить, куда вздумает. Ничего зазорного в этом нет. Вот только не перейдёт Воробьёв ни к тем, ни к тем, если, конечно, не дурак. Ну, а если наоборот - читай сначала.

    17.11.2025

  • GalacticBoy

    Старый пердун не годится для армейцев , им нужно помоложе.....

    17.11.2025

    • Александр Мостовой рассказал о разнице в премиальных между «Спартаком» и ЦСКА

    Карпин объявил об уходе из московского «Динамо»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости