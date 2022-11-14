Карпин объяснил, с чем связано обилие хороших нападающих в российском чемпионате

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, с чем связано обилие хороших нападающих в российском чемпионате.

— С чем связано такое обилие хороших нападающих?

— С тем, что играют. В нашей лиге футбол стал открытым, много голов в матчах.

— А чем связана эта тенденция?

— Клубы стали играть по-другому. Нет команд, которые играю в пять защитников у своих ворот, — сказал Карпин.

Национальная команда России проведет два товарищеских матча в ноябре. 17 ноября сборная сыграет с Таджикистаном в Душанбе, а 20 ноября встретится в Ташкенте против команды Узбекистана.