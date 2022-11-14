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Сегодня, 16:49

Мостовой — о Сычевом: «Куда уходить из «Оренбурга»? Там он сейчас забивает, основной игрок»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о форварде «Оренбурга» Владимире Сычевом.

«Парень молодец, много забил! Понятно, что в условиях дефицита и отъезда иностранцев, кто-то посмотрит на него. Сейчас любой игрок на вес золота. Кто-то захочет его взять, парень столько забил. «Локомотиву», например, не хватает такого игрока. Но куда уходить из «Оренбурга»? Там он сейчас забивает, основной игрок. Понятно, что если будет предложение из московской команды, то надо уходить. Но есть пример Сергеева, который в «Крыльях» забивал, а в «Зените» по уровню уступает бразильцам. Зато будет чемпионом», — сказал Мостовой «СЭ».

26-летний Сычевой в текущем сезоне забил 14 мячей в 15 матчах чемпионата России. Он делит первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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