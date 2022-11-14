Мостовой — о Сычевом: «Куда уходить из «Оренбурга»? Там он сейчас забивает, основной игрок»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о форварде «Оренбурга» Владимире Сычевом.

«Парень молодец, много забил! Понятно, что в условиях дефицита и отъезда иностранцев, кто-то посмотрит на него. Сейчас любой игрок на вес золота. Кто-то захочет его взять, парень столько забил. «Локомотиву», например, не хватает такого игрока. Но куда уходить из «Оренбурга»? Там он сейчас забивает, основной игрок. Понятно, что если будет предложение из московской команды, то надо уходить. Но есть пример Сергеева, который в «Крыльях» забивал, а в «Зените» по уровню уступает бразильцам. Зато будет чемпионом», — сказал Мостовой «СЭ».

26-летний Сычевой в текущем сезоне забил 14 мячей в 15 матчах чемпионата России. Он делит первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.