Четыре месяца без РПЛ. «Локо» вылетит? Live в 16.00

В прямом эфире на YouTube-канале «Вышли» подводим итоги осенней части РПЛ и обсуждаем 17-й тур: «Локомотив» проведет зиму в трех очках от прямого вылета, «Спартак» не проигрывает 11 матчей подряд, ЦСКА уже в шести очках от тройки, хет-трик Сычевого, в «Зените» все спокойно.

В эфире Артем Калинин, Вячеслав Короткин и Олег Кошелев.