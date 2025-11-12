Футбол
12 ноября, 00:35

Черчесов: «Мой принцип — работать с теми, кто есть, добиваться с ними максимума»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов отметил, что пока не думает о покупках в зимнее трансферное окно, так как нужно разобраться с нынешним составом команды.

«Все говорят: «Трансферы, трансферы». Честно говоря, во-первых, они нужны всегда. Потому что иногда, бывает, и твоего игрока покупают или кто-то заканчивает, и все равно нужна свежая кровь. Другое дело, что я не большой любитель закупать, что ли. У нас есть состав определенный, и с этим составом надо разобраться. Потому что мы не можем игроков покупать, в конечном итоге их тоже надо тренировать, расставлять, ими надо управлять, чтобы они на свой максимум выходили.

Вот Сидоров пришел, вроде бы не на первой роли, но он уже основной игрок. Ибишеву мы нашли другое место, где он себя прекрасно проявляет. Ну и так по другим игрокам надо. Во-первых, их надо подтянуть до максимума, чтобы в трансферной гонке не купить того, который тебе не будет нужен. У каждого свой принцип. Мой принцип — работать с теми, кто есть, добиваться с ними максимума, а потом уже делать следующие шаги. Я думаю, что с этой командой пока мы стабильно свой максимум не приобрели. Другое дело, что мы говорим про подготовку. Я в конечном итоге не знаю, как команда готовилась. Поэтому сейчас маленький, я бы даже сказал, не в физическом плане спад, а в таком психологическом. Все-таки вот этот темп, который ты набираешь, и, опять же, и опыт игрока подсказывает, потому что пару раз так было, и опыт тренера.

Вы удивитесь сейчас, но когда я «Куфштайн» тренировал в региональной лиге, они никогда не были на первых местах. И команда играла, играла, играла хорошо. Как только мы вышли на первое место официально, они не знали, что с этим делать. Как говорится, ты сидишь довольный, наконец-то на своем месте, которое, как говорится, и в «Спартаке», и везде было. А тут — бам, и они не знают, что делать. Вы удивитесь. Так же было в «Инсбруке», когда я игроком был. Играем, играем, играем, вышли на первое место, и вдруг в раздевалке какое-то абсолютно другое непонимание, а что с этим делать. Здесь то же самое. Когда я привожу какие-то примеры, мы по очкам были на первом месте. А потом, может, это сковывает кого-то, а кого-то, наоборот, воодушевляет. Это тонкое дело. Этот менталитет, как мы говорим, победный, его нигде не купишь, его надо, во-первых, внутри иметь, а с другой стороны, уметь инфицировать. Вот этим мы и занимаемся», — рассказал Черчесов журналисту и колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».

«Ахмат» после 15 туров в чемпионате России идет на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ахмат
Карпин может покинуть «Динамо» во время паузы на матчи сборных

Черчесов: «10 лет назад, когда с «Динамо» работал, была другая конкурентная среда в РПЛ»
