Смолов — о Денисове: «Я в шоке, что этот человек находится в стартовом составе «Спартака»

Бывший нападающий «Краснодара» Федор Смолов раскритиковал игру защитника «Спартака» Даниила Денисова.

«Я уверен, что Даниил Денисов — неплохой парень. Но как он играет... Честно, я в шоке, что этот человек находится в стартовом составе «Спартака». Я клянусь! Это прям ужас. Как это возможно? Что значит добегает? Это единственный комплимент, который можно употребить в его сторону?» — сказал Смолов в своем шоу SMOL FM.

Он также добавил, что пристально наблюдает за Денисовым во время матчей и считает себя его хейтером.

«Меня удивляет отсутствие какой-либо созидательной мысли у человека, который играет за «Спартак» в стартовом составе», — добавил Смолов.

Денисов дебютировал за основную команду «Спартака» в 2021 году. В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел 21 матч за московскую команду во всех турнирах.