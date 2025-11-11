Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

11 ноября, 22:11

Смолов — о Денисове: «Я в шоке, что этот человек находится в стартовом составе «Спартака»

Алина Савинова
Даниил Денисов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший нападающий «Краснодара» Федор Смолов раскритиковал игру защитника «Спартака» Даниила Денисова.

«Я уверен, что Даниил Денисов — неплохой парень. Но как он играет... Честно, я в шоке, что этот человек находится в стартовом составе «Спартака». Я клянусь! Это прям ужас. Как это возможно? Что значит добегает? Это единственный комплимент, который можно употребить в его сторону?» — сказал Смолов в своем шоу SMOL FM.

Он также добавил, что пристально наблюдает за Денисовым во время матчей и считает себя его хейтером.

«Меня удивляет отсутствие какой-либо созидательной мысли у человека, который играет за «Спартак» в стартовом составе», — добавил Смолов.

Денисов дебютировал за основную команду «Спартака» в 2021 году. В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел 21 матч за московскую команду во всех турнирах.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Федор Смолов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
Читайте также
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Российская теннисистка Потапова встречается с голландцем Грикспором
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Предпрофессиональный экзамен в Москве позволит получить больше баллов к ЕГЭ. Что нужно знать
Bloomberg сообщило о снятии с Дурова запрета на въезд во Францию
Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
В махачкалинском «Динамо» поддержали подготовку законопроекта о возвращении пива на стадионы
Представитель Дзюбы рассказал о восстановлении форварда: «Артем очень хочет подойти к матчу с «Сочи» в оптимальной форме»
«Первые мысли после перехода в «Зенит»? Я счастлив!» Соболев пришел на разговор к Радимову и Аршавину
КДК дисквалифицировал главного тренера «Оренбурга» Ахметзянова на два матча
Тарасов об увольнении Станковича: «Команда одержала четыре победы в пяти матчах, Деяна убирают. Странный момент»
КДК оштрафовал «Спартак» на 20 тысяч рублей за отсутствие Станковича на пресс-конференции
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • zg

    Смотри "умностью" не подавись,дурачина!)

    12.11.2025

  • Русич Олег

    стремно неуважительно отзываться о коллеге. Раз человек в старте, значит тренер ему доверяет. И тренер точно не задумывается, что об этом думает некто Смолов

    12.11.2025

  • svnest

    тут то я его как мужика могу понять

    12.11.2025

  • НВ

    гениально :thumbsup:

    12.11.2025

  • Saypin

    причем стулом!

    12.11.2025

  • Микола Питерский

    Ну почему же? Танцы в кофемании тоже вспоминаются

    12.11.2025

  • С детства за Спартак

    Нехорошо, Федя, очень нехорошо. Своего коллегу обделал.

    12.11.2025

  • НВ

    т.е этот уголовник считает себя лучше Дани Денисова? чем?

    12.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    У Даниила, к слову, последние игры были более-менее содержательные. А как он бахнул левой ногой в матче с Ахматом! Говорил и говорю: если Даниилу тренировать удар с 4-5 разных позиций его фланга, то мячей он будет забивать не менее, чем Солари или Маркиньос. А Смолов, увы, не удивил....

    12.11.2025

  • Slim Tallers

    Это у этого футболёра жена по рукам пошла?! Недаром его фамилия переводится как окурок.

    12.11.2025

  • lvb

    Игорь Денисов.. далеко не Даниил Денисов.. Не путайте лузера с мастером, Исправляйте)

    12.11.2025

  • lvb

    К сожалению Феденька относительно Денисия абсолютно прав. За последние пару лет ИЗ штрафной площади в ворота ФК СМ забита примерно 1/3 голов при непосредственном участии Денисова, не считая автоголы). Ошибки Денисова в обороне поставлены на поток., как и привозы, обрезы и неточные передачи своему вратарю. Налицо отсутствие навыков КЗ/латераля. Напомню, Денисов профильный ЦПЗ) Но самое забавное что здесь нашлись те, кто предъявляет Смолову то что он как действующий игрок не имеет морального права предъявлять и критиковать других действующих игроков)). Это правильно, корпоративная солидарность-не пустой звук. Но... Мальчики, а Смолов действующий игрок? Он играет в РПЛ? Не вижу в упор. Так что сначала думать.. потом писать, господа)

    12.11.2025

  • сергей топоров

    Лучше бы Смолов про свою игру говорил, чмо размалеванное.

    12.11.2025

  • rake

    честно говоря, не люблю смолова, но я и сам в шоке от денисова

    12.11.2025

  • bvp

    Надо Денисову вызвать его на бой.

    12.11.2025

  • 1_sport

    Краснодар стал чемпионом потому что Смолова редко выпускали.

    12.11.2025

  • Andrey Vladimirovich

    федя просто мудень.

    12.11.2025

  • Илья858

    Куда Смолов лезет со своими идиотскими комментариями?

    12.11.2025

  • Bes10

    пошел в пешее эротическое путешествие мудень

    12.11.2025

  • APATIK SINOPATI

    Федора терпеть не могу! НО, он попал прямо в точку! Засланная питерская Тварь гадит нам уже давно!!!

    12.11.2025

  • Dim7111

    Денисов Игорь - это действительно недоразумение на правом фланге обороны. Есть ли шанс, что парень через пару лет станет намного лучше? Сами то верите?

    12.11.2025

  • Дм

    Так там ещё пара тройка таких же игроков....Не будем показывать пальцем....

    11.11.2025

  • Слоноул

    Ну, если павиана Федю считают хомо сапиенсом ...

    11.11.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Федя хохлома

    11.11.2025

  • svnest

    где твои мысли были когда ты решил паненку исполнить... вот тебя пол страны до сих пор хейтит... именно этим и запомнился...

    11.11.2025

  • Ю.Ю.

    Готовый спортивный директор.

    11.11.2025

  • Vyacheslav Popov

    Смолов, ты ещё за недопаненку не ответил...пижон вонючий

    11.11.2025

  • NGE

    Да хотя бы уровня Дзюбы! А реально же уровень Смолова = уровню клозета))

    11.11.2025

  • NGE

    По тупости вы трое, вместе со Смоловым, образуете вполне гармоничное сообщество))

    11.11.2025

  • NGE

    Столько лет в футболе, но так и не понял, что негативно высказываться о действующих футболистах, это признак самого дурного тона и полного идиотизма. Смолов = дебил!

    11.11.2025

  • Mr T

    Всегда бесил этот Федя своими начитанными мыслями и поставленной мгрой напа

    11.11.2025

  • camellla

    Федя, поучись лучше пенальти бить...

    11.11.2025

  • Bes10

    если только чутка

    11.11.2025

  • zg

    Не,Ряба умнее,чутка и бегает лучше!)

    11.11.2025

  • Bes10

    По тупости оба хороши

    11.11.2025

  • zg

    Ряба по отношению к Денисову как Месси к Васе Пупкину

    11.11.2025

  • Bes10

    Терпеть не могу Смолова, но наверно это самые умные слова еоторые он сказал за всю свою никчменную жизнь. Денисов это недоразумение. хотя и Рябчук не лучше

    11.11.2025

  • zg

    По сути да,но в целом говорит то он железнейшую правду,которую почему то не говорит никто!Вот за это ему респект и уважуха!:grin:

    11.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Как то стремно выглядит это.обсиралово коллеги по цеху.во дворе за это пи.ды выхватил бы.

    11.11.2025

  • Diman_madridista

    Кто-кто это там критикует игру Даниила Денисова? Месси, Криштиану Роналду или Эрлинг Холанн? Да неее... это всего лишь лох какой-то, Федя Чморов, ничего никогда не выигрывавший, и однажды вдруг примазавшийся к чемпионству Краснодара

    11.11.2025

  • zg

    Федя не падаль,он просто дурачок,который сейчас,кстати,сказал одну из самых умных вещей в своей жизни!

    11.11.2025

  • zg

    Все в шоке,кроме тренерских штабов....:man_facepalming::man_facepalming::man_facepalming::man_facepalming:

    11.11.2025

  • DemolisherAjax

    Уж не знаю как там Денисов играет,но явно не татуированной петушне рассказывать кого и когда выпускать на поле :)

    11.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Заткните уже эту падаль с рожей осла. Пусть сухари сушит и носочки вяжет. Никогда ни один профессиональный футболист не станет хейтером другого. А это тупо хайпожор. Ладно бы сам был уровня Кейна или Клозе какого-нибудь.

    11.11.2025

    • Губерниев об увольнении Станковича из «Спартака»: «Проснулся посреди ночи в Китае и ржу не могу»

    Карпин может покинуть «Динамо» во время паузы на матчи сборных
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости