Рамирес — о новом контракте: «Отдам все, чтобы «Краснодар» вышел на первое место»
Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес поделился эмоциями после подписания нового контракта с клубом.
«Болельщики ФК «Краснодар», руководители, коллеги, техники, сотрудники клуба и спонсоры! Сегодня особенный день для меня и моей семьи. Сегодня я продолжил историю, начатую несколько лет назад, и могу сказать, что очень горжусь тем, что принадлежу к этому великому клубу. В этом году результаты были не такими, как хотелось бы мне и моим партнерам по команде, но я могу заверить, что, защищая цвета клуба, я отдам все, чтобы ФК «Краснодар» вышел на первое место. Большое спасибо за доверие, проявленное этим обновлением, вы можете рассчитывать на все мои усилия и преданность. «Краснодар» — лучший!» — написал Рамирес в Instgaram.
Эквадорец выступает за «Краснодар» с сезона-2016/17. В текущем розыгрыше чемпионата России он провел 16 матчей, однако во второй части сезона участия не принимает из-за травмы колена.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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