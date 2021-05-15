Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес поделился эмоциями после подписания нового контракта с клубом.

«Болельщики ФК «Краснодар», руководители, коллеги, техники, сотрудники клуба и спонсоры! Сегодня особенный день для меня и моей семьи. Сегодня я продолжил историю, начатую несколько лет назад, и могу сказать, что очень горжусь тем, что принадлежу к этому великому клубу. В этом году результаты были не такими, как хотелось бы мне и моим партнерам по команде, но я могу заверить, что, защищая цвета клуба, я отдам все, чтобы ФК «Краснодар» вышел на первое место. Большое спасибо за доверие, проявленное этим обновлением, вы можете рассчитывать на все мои усилия и преданность. «Краснодар» — лучший!» — написал Рамирес в Instgaram.

Эквадорец выступает за «Краснодар» с сезона-2016/17. В текущем розыгрыше чемпионата России он провел 16 матчей, однако во второй части сезона участия не принимает из-за травмы колена.