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Карасев о приглашении на сбор судей УЕФА в сентябре: «Если получится полететь туда — будет просто супер»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский арбитр Сергей Карасев заявил, что рассчитывает посетить осенний сбор судей УЕФА в Швейцарии, на который он получил приглашение.

— Вас вызвали на сентябрьский сбор судей УЕФА в Швейцарии. Полетите?

— На данный момент я знаю то же, что и все: пришло официальное письмо, с 3-го по 6-е число сбор. Надеюсь, я там буду. Больше сказать пока нечего. Естественно, я рад. Потому что полтора года я нигде не был, а тут... Как-то неожиданно.

Понимаю, что это еще не говорит о том, что мне дадут международные игры. Буду ли я судить — это другая история. Но это позитивный момент, я очень рад буду туда приехать и повидать ребят, поучаствовать в сборах.

Если это правда произойдет — просто супер.

— Почему вы не уверены?

— Потому что сейчас очень сложно загадывать и строить планы — даже на неделю. В любой момент все может поменяться как в одну, так и в другую сторону. Опять же, очень надеюсь, я полечу на сбор.

— Еще год назад вы говорили, что о международной карьере можно забыть. Но, получается, шансы получить назначение есть?

— Сложно сказать. Это всего-навсего маленький шажочек — сбор. Когда пройдет какое-то время, можно будет говорить. От своих слов я не отказываюсь — малюсенький шанс, может, и есть, но...

— Украинская ассоциация тут же попросила УЕФА разобраться с вашим приглашением на сбор. Это может повлиять на ваше участие?

— Мне сложно это комментировать. Есть официальное письмо, я приглашен на сбор и готовлюсь выехать 2-3 сентября. Все. Никакой дополнительной информации у меня нет. Мы все получаем из УЕФА, я на связи с ними и со своим руководством. А что происходит вокруг — сейчас такое время.

Российские судьи с февраля 2022 года отстранены от работы на еврокубковых и международных матчах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Виллиан Роша (слева), Александр Соболев (в&nbsp;центре) и&nbsp;Сергей Карасев. «Соболев говорил мне: «Серега, все будет нормально!» А через 7 минут показал тот жест Роше...» Честное интервью Карасева

Футбол
Сергей Карасев (судья)
УЕФА
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