Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 08:20

Карасев: «Помню свой первый матч в кабине ВАР — сидел, как на электрическом стуле!»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал, как чувствовал себя, когда впервые работал видеоарбитром.

— Вы застали эпоху без ВАР. Как изменилась ваша работа с появлением этой системы?

— Пришлось перестраиваться во всем. Помните, как ввели дополнительных судей за воротами? Главному арбитру пришлось бегать «диагональю» — это было ужасно! Но потом все поменяли, расставили судей, как надо. А теперь пришли к ВАР — думаю, это последняя глобальная реформа.

Если честно, пару лет задаюсь вопросом: «Так ВАР помогает или нет?» Потому что очень сложно объяснить арбитрам: где явная и очевидная ошибка, а где — нет; в каком моменте вмешиваться, а в каком — продолжить игру. Приведу пример: сидят на семинаре 60 арбитров, из них 25 главных. И смотрят эпизод, в котором одни говорят: «Это пенальти». То есть если он будет ВАР, то вмешается в игру. Но другие отвечают: «Для нас это неочевидная ошибка. Более того, мы считаем, что это даже не фол. Поэтому вмешиваться не будем». И такие разночтения могут быть у арбитров самого высокого европейского уровня.

И как всех привести к общему знаменателю? Очевидные фолы — игра рукой или подкат сзади — споров не вызывают. Весь резонанс из-за моментов, в которых один вмешается, а другой — нет. Вот как это изменить?

Еще и время идет: люди исследуют разные ракурсы, сомневаются и еще больше загоняют себя в тупик. А это стресс — все вокруг ждут решения, на поле игроки уже остыли.

Над всем этим мы сейчас работаем. На сборах [использовали] подход УЕФА — расхождений не было. Скоро еще это подкорректируем и посмотрим, как все будет работать в официальных матчах.

— Вы говорили, что не любите работать в ВАР. А помните свой первый матч в кабине?

­- Помню — как на электрическом стуле! Ты вроде бы все понимаешь — смотришь в монитор. Но продолжаешь оставаться главным арбитром и оценивать эпизоды, как будто ты в поле. Кто-то упал, никто не отреагировал — все встали и побежали. И ты думаешь: «Ну и зачем мне проверять? Все нормально». По-моему, даже ассистент (АВАР) говорил мне: «Ну, давай это посмотрим». Начали смотреть — там пенальти! А я хотел пропустить этот момент. Ну а что, все играют и играют — чего лезть-то? Так что ВАР — это, конечно, вообще другая профессия.

В России ВАР начал использоваться с полуфиналов Кубка России-2018/19. С сезона-2019/20 ВАР задействуют и в играх РПЛ.

Виллиан Роша (слева), Александр Соболев (в&nbsp;центре) и&nbsp;Сергей Карасев. «Соболев говорил мне: «Серега, все будет нормально!» А через 7 минут показал тот жест Роше...» Честное интервью Карасева

Футбол
РПЛ
Сергей Карасев (судья)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Судьба допуска России в Париж решится через неделю. Какие могут быть варианты?
Илон Маск остается самым богатым человеком планеты
Турчак отреагировал на ситуацию с обращением генерала Попова
Военкор показал кадры возможной передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей
ОНК Москвы опровергла сообщения о нахождении Суровикина в «Матросской Тишине»
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, летнее межсезонье: трансферы, сборы, матчи
Карасев рассказал об изменениях в работе судей после прихода Мажича в РФС
РПЛ, таблица трансферов лета: Кузяев уехал во Францию, Захарян нужен «Фейеноорду»
Globo Esporte: «Фламенго» предложил 15 миллионов евро за игрока «Зенита» Клаудиньо
Карасев — о том, что его признали лучшим арбитром прошлого сезона: «Приятно, хотя среди судей сложно выбрать лучшего»
Карасев: «Соболев сказал мне: «Серега, все будет нормально!», а через семь минут показал тот жест Роше»
Карасев: «Сразу после дерби «Спартак» — ЦСКА отключил все гаджеты. Понимал: разговоров будет много»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карасев рассказал об изменениях в работе судей после прихода Мажича в РФС
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости