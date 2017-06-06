20:58 6 июня | ФУТБОЛ — РФПЛ

Карасев и Вилков не будут работать в премьер-лиге

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Как стало известно "СЭ", чемпионат России-2017/18 начнется без четырех арбитров, работавших в премьер-лиге в недавно завершившемся сезоне. Сергея Карасева, Михаила Вилкова, Сергея Иванова и Артема Чистякова допустят только к обслуживанию игр в первом дивизионе. А вот Алексей Сухой, несмотря на допущенные ошибки, продолжит карьеру в премьер-лиге. Туда же вернутся Виталий Мешков и Алексей Еськов. Скорее всего, на повышение в РФПЛ пойдут Станислав Васильев и Николай Волошин.

Если Карасева понизят в ранге, под вопросом окажется его включение в окончательный список арбитров чемпионата мира-2018. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (57)
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sarkis1957

Полный беспредел!! Два самых объективных и честных арбитра отстранены, за то матюнины и безбородовы будут работать...

10:13 7 июня

Басист

Вилкову 3:0 в Ростове аукнулись? Выглядит всё так, как-будто оставшихся судей путем запугивания заранее настраивают на ещё одно "честное" и "абсолютно несудейское" чемпионство.

09:38 7 июня

visp1961

Это радует, насквозь ангажированные элементы, особенно Карасик и Иванов, да и Вилков того же поля ягода!

09:30 7 июня

Митяй Антибомж

За что потёрли? Вот такая у нас свобода слова: негодяев негодяями назвать нельзя ))

09:21 7 июня

SS-1525-Sergey

Беспредел! Карась так плакался в прессе, что нужно вернуть его, ведь от этого мастерство и профессионализм его вырос в разы.

01:19 7 июня

spartak ekspress

а кто же кабинеты наши тащить будет?

00:12 7 июня

морпех

Вообще,все арбитры могли ошибаться,всех могли купить,у всех могла "поехать крыша",но то,что сделал Еськов (прости Господи!)не описывается словами в одном из самых богатых русском языке! - и этот Арбитр не подвергся санкциям? -Однако ,интересно посмотреть,как в след. матче он будет судить,что скажут тренеры,что ответят "профессионалы"судейского корпуса!!!Дай - то Бог,чтоб ближ. матч он судил с участием Позора из С - П (столице Ленинградской (!!!)области! - мож 7 оставит??

23:49 6 июня

морпех

Самое страшное - абсурдное - нереальное судейство в мире(!!!)за последние 20 - 30 лет(!!!!!) когда в несамом грязном матче за всю историю футбола в мире оставили 8 футболистов(!!!!!!!) было в матче Позор - Урал!,где принимал участие арбитр Еськов(прости Господи!),который продолжит судейство в РФПЛ?! - "Развалинами РФПЛ удовлетворён"!!!!!!!! И эта(!!!)моя страна собирается проводить ЧМ по футболу?!!

23:42 6 июня

onlywhitespartak

Хоть что то сделали ! По хорошему конечно вообще от футбола отстранять и дело заводить по крайней мере на Карасева, Иванова и Вилкова , про Чистякова ничего не могу сказать , странно что Еськова туда не отправили , видимо бомжей через раз будет судить

23:29 6 июня

King's Bounty IIII

Хряк М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА.. Хряк Bibigon2000 Ну какой уважающий себя полковник обзавется Хряком.? ))) Максимум прапорщик.))--------------под-прапорщик... 22:20------------А это моя фамилия такая : Прокурор Отто Карлович Хряк. Приходи ко мне в Тушино и я та подробно объясню, как РОДИНУ любить :)...Разная у нас с тобой Родина,хавронья.У тебя Тарасовка,а у нас вся остальная Россия.))) 22:44-------------Ну это ты уж фантазист) Питер - это РОССИЯ? Самому то не смешно, дядя? ))) ____________ крыс - лжец и балабол, его слово как анальный выхлоп...

22:58 6 июня

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

Хряк.Так у Тарасовка даже не Питер.)))

22:53 6 июня

Хряк

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА.. Хряк Bibigon2000 Ну какой уважающий себя полковник обзавется Хряком.? ))) Максимум прапорщик.))--------------под-прапорщик... 22:20------------А это моя фамилия такая : Прокурор Отто Карлович Хряк. Приходи ко мне в Тушино и я та подробно объясню, как РОДИНУ любить :)...Разная у нас с тобой Родина,хавронья.У тебя Тарасовка,а у нас вся остальная Россия.))) 22:44-------------Ну это ты уж фантазист) Питер - это РОССИЯ? Самому то не смешно, дядя? )))

22:50 6 июня

King's Bounty IIII

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА.. King's Bounty IIII Bibigon2000 баламошка=---------проводил качественное сравнение на примере своей свиноматушки? не зря она(или таки он?) назвала тебя чмошкой __________________ бибигом. родителей лажать отстой......А писать что бы мы все в блокаду сдохли.? Патриотизм?..А еще после этого проситься к нам на постой.на Ч.м. ____________ крыс, сбрось оригинал текста...

22:49 6 июня

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

King's Bounty IIII Bibigon2000 баламошка=---------проводил качественное сравнение на примере своей свиноматушки? не зря она(или таки он?) назвала тебя чмошкой __________________ бибигом. родителей лажать отстой......А писать что бы мы все в блокаду сдохли.? Патриотизм?..А еще после этого проситься к нам на постой.на Ч.м.

22:46 6 июня

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

Хряк Bibigon2000 Ну какой уважающий себя полковник обзавется Хряком.? ))) Максимум прапорщик.))--------------под-прапорщик... 22:20------------А это моя фамилия такая : Прокурор Отто Карлович Хряк. Приходи ко мне в Тушино и я та подробно объясню, как РОДИНУ любить :)...Разная у нас с тобой Родина,хавронья.У тебя Тарасовка,а у нас вся остальная Россия.)))

22:44 6 июня

King's Bounty IIII

Дон_Румата Если честно, я уже все позабыл и поперепутал. Кто, где и в чью пользу накосячил. Благородные доны, освежите мне память, пожалуйста, а то я даже не знаю, как и реагировать. _________ За Арканарскую коммунистическую республику !

22:38 6 июня

King's Bounty IIII

Bibigon2000 баламошка=---------проводил качественное сравнение на примере своей свиноматушки? не зря она(или таки он?) назвала тебя чмошкой __________________ бибигом. родителей лажать отстой. или ты нечисть типа золи боя ?

22:37 6 июня

Хряк

Bibigon2000 А это моя фамилия такая : Прокурор Отто Карлович Хряк. Приходи ко мне в Тушино и я та подробно объясню, как РОДИНУ любить :)---------------------клинический случай 22:33--------------------Вот ты мне это и повторишь, немытый)))

22:36 6 июня

Bibigon2000

А это моя фамилия такая : Прокурор Отто Карлович Хряк. Приходи ко мне в Тушино и я та подробно объясню, как РОДИНУ любить :)---------------------клинический случай

22:33 6 июня

Хряк

Bibigon2000 Ну какой уважающий себя полковник обзавется Хряком.? ))) Максимум прапорщик.))--------------под-прапорщик... 22:20------------А это моя фамилия такая : Прокурор Отто Карлович Хряк. Приходи ко мне в Тушино и я та подробно объясню, как РОДИНУ любить :)

22:26 6 июня

King's Bounty IIII

Хряк Свинству Бой! И да. Иди лучше поплачь на могиле Зобнина. 21:36------------------Полковник всегда уступит место даме, бомжара))))) _____________ Этот...золи бой...еще про родоков грязь пишет, нечистый он !

22:25 6 июня

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

Bibigon2000 Ну какой уважающий себя полковник обзавется Хряком.? ))) Максимум прапорщик.))--------------под-прапорщик...Я думаю он курсант,кулинарного техникума.))

22:24 6 июня

Дон_Румата

Если честно, я уже все позабыл и поперепутал. Кто, где и в чью пользу накосячил. Благородные доны, освежите мне память, пожалуйста, а то я даже не знаю, как и реагировать.

22:23 6 июня

King's Bounty IIII

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА.. Вообще,почему самые тупые ники у спартачей? Баламошка,фуняка,Нищ,дрищ.Антикони,и антибомжи всякие.Хряки,и подсвинки...Ась.?)) ________ Да ! У бомов самые прикольные ники, крыс !

22:23 6 июня

VVSh71

22:23 6 июня

King's Bounty IIII

Свинству Бой! И да. Иди лучше поплачь на могиле Зобнина. ____________ твой рот создан только для одного...Зобнину только здоровья будь он даже бомжом...

22:23 6 июня

Bibigon2000

Ну какой уважающий себя полковник обзавется Хряком.? ))) Максимум прапорщик.))--------------под-прапорщик...

22:20 6 июня

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

Хряк..Ну какой уважающий себя полковник обзавется Хряком.? ))) Максимум прапорщик.))

22:19 6 июня

Bibigon2000

боров,свиньи не бывают полковниками,даже больные на всю голову,даже с манией величия

22:18 6 июня

М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

Вообще,почему самые тупые ники у спартачей? Баламошка,фуняка,Нищ,дрищ.Антикони,и антибомжи всякие.Хряки,и подсвинки...Ась.?))

22:17 6 июня