Карасев и Вилков не будут работать в премьер-лиге

Как стало известно "СЭ", чемпионат России-2017/18 начнется без четырех арбитров, работавших в премьер-лиге в недавно завершившемся сезоне. Сергея Карасева, Михаила Вилкова, Сергея Иванова и Артема Чистякова допустят только к обслуживанию игр в первом дивизионе. А вот Алексей Сухой, несмотря на допущенные ошибки, продолжит карьеру в премьер-лиге. Туда же вернутся Виталий Мешков и Алексей Еськов. Скорее всего, на повышение в РФПЛ пойдут Станислав Васильев и Николай Волошин.
Если Карасева понизят в ранге, под вопросом окажется его включение в окончательный список арбитров чемпионата мира-2018. (Александр БОБРОВ)
- Сергей Карасев (судья)
- Алексей Еськов (судья)
- Виталий Мешков
- Михаил Вилков
- Сергей Иванов-мл. (судья)
- Алексей Сухой (судья)
- Артем Чистяков
- Николай Волошин (судья)
sarkis1957
Полный беспредел!! Два самых объективных и честных арбитра отстранены, за то матюнины и безбородовы будут работать...
10:13 7 июня
Басист
Вилкову 3:0 в Ростове аукнулись? Выглядит всё так, как-будто оставшихся судей путем запугивания заранее настраивают на ещё одно "честное" и "абсолютно несудейское" чемпионство.
09:38 7 июня
visp1961
Это радует, насквозь ангажированные элементы, особенно Карасик и Иванов, да и Вилков того же поля ягода!
09:30 7 июня
Митяй Антибомж
За что потёрли? Вот такая у нас свобода слова: негодяев негодяями назвать нельзя ))
09:21 7 июня
SS-1525-Sergey
Беспредел! Карась так плакался в прессе, что нужно вернуть его, ведь от этого мастерство и профессионализм его вырос в разы.
01:19 7 июня
spartak ekspress
а кто же кабинеты наши тащить будет?
00:12 7 июня
морпех
Вообще,все арбитры могли ошибаться,всех могли купить,у всех могла "поехать крыша",но то,что сделал Еськов (прости Господи!)не описывается словами в одном из самых богатых русском языке! - и этот Арбитр не подвергся санкциям? -Однако ,интересно посмотреть,как в след. матче он будет судить,что скажут тренеры,что ответят "профессионалы"судейского корпуса!!!Дай - то Бог,чтоб ближ. матч он судил с участием Позора из С - П (столице Ленинградской (!!!)области! - мож 7 оставит??
23:49 6 июня
морпех
Самое страшное - абсурдное - нереальное судейство в мире(!!!)за последние 20 - 30 лет(!!!!!) когда в несамом грязном матче за всю историю футбола в мире оставили 8 футболистов(!!!!!!!) было в матче Позор - Урал!,где принимал участие арбитр Еськов(прости Господи!),который продолжит судейство в РФПЛ?! - "Развалинами РФПЛ удовлетворён"!!!!!!!! И эта(!!!)моя страна собирается проводить ЧМ по футболу?!!
23:42 6 июня
onlywhitespartak
Хоть что то сделали ! По хорошему конечно вообще от футбола отстранять и дело заводить по крайней мере на Карасева, Иванова и Вилкова , про Чистякова ничего не могу сказать , странно что Еськова туда не отправили , видимо бомжей через раз будет судить
23:29 6 июня
King's Bounty IIII
Хряк М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА.. Хряк Bibigon2000 Ну какой уважающий себя полковник обзавется Хряком.? ))) Максимум прапорщик.))--------------под-прапорщик... 22:20------------А это моя фамилия такая : Прокурор Отто Карлович Хряк. Приходи ко мне в Тушино и я та подробно объясню, как РОДИНУ любить :)...Разная у нас с тобой Родина,хавронья.У тебя Тарасовка,а у нас вся остальная Россия.))) 22:44-------------Ну это ты уж фантазист) Питер - это РОССИЯ? Самому то не смешно, дядя? ))) ____________ крыс - лжец и балабол, его слово как анальный выхлоп...
22:58 6 июня
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Хряк.Так у Тарасовка даже не Питер.)))
22:53 6 июня
Хряк
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА.. Хряк Bibigon2000 Ну какой уважающий себя полковник обзавется Хряком.? ))) Максимум прапорщик.))--------------под-прапорщик... 22:20------------А это моя фамилия такая : Прокурор Отто Карлович Хряк. Приходи ко мне в Тушино и я та подробно объясню, как РОДИНУ любить :)...Разная у нас с тобой Родина,хавронья.У тебя Тарасовка,а у нас вся остальная Россия.))) 22:44-------------Ну это ты уж фантазист) Питер - это РОССИЯ? Самому то не смешно, дядя? )))
22:50 6 июня
King's Bounty IIII
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА.. King's Bounty IIII Bibigon2000 баламошка=---------проводил качественное сравнение на примере своей свиноматушки? не зря она(или таки он?) назвала тебя чмошкой __________________ бибигом. родителей лажать отстой......А писать что бы мы все в блокаду сдохли.? Патриотизм?..А еще после этого проситься к нам на постой.на Ч.м. ____________ крыс, сбрось оригинал текста...
22:49 6 июня
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
King's Bounty IIII Bibigon2000 баламошка=---------проводил качественное сравнение на примере своей свиноматушки? не зря она(или таки он?) назвала тебя чмошкой __________________ бибигом. родителей лажать отстой......А писать что бы мы все в блокаду сдохли.? Патриотизм?..А еще после этого проситься к нам на постой.на Ч.м.
22:46 6 июня
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Хряк Bibigon2000 Ну какой уважающий себя полковник обзавется Хряком.? ))) Максимум прапорщик.))--------------под-прапорщик... 22:20------------А это моя фамилия такая : Прокурор Отто Карлович Хряк. Приходи ко мне в Тушино и я та подробно объясню, как РОДИНУ любить :)...Разная у нас с тобой Родина,хавронья.У тебя Тарасовка,а у нас вся остальная Россия.)))
22:44 6 июня
King's Bounty IIII
Дон_Румата Если честно, я уже все позабыл и поперепутал. Кто, где и в чью пользу накосячил. Благородные доны, освежите мне память, пожалуйста, а то я даже не знаю, как и реагировать. _________ За Арканарскую коммунистическую республику !
22:38 6 июня
King's Bounty IIII
Bibigon2000 баламошка=---------проводил качественное сравнение на примере своей свиноматушки? не зря она(или таки он?) назвала тебя чмошкой __________________ бибигом. родителей лажать отстой. или ты нечисть типа золи боя ?
22:37 6 июня
Хряк
Bibigon2000 А это моя фамилия такая : Прокурор Отто Карлович Хряк. Приходи ко мне в Тушино и я та подробно объясню, как РОДИНУ любить :)---------------------клинический случай 22:33--------------------Вот ты мне это и повторишь, немытый)))
22:36 6 июня
Bibigon2000
А это моя фамилия такая : Прокурор Отто Карлович Хряк. Приходи ко мне в Тушино и я та подробно объясню, как РОДИНУ любить :)---------------------клинический случай
22:33 6 июня
Хряк
Bibigon2000 Ну какой уважающий себя полковник обзавется Хряком.? ))) Максимум прапорщик.))--------------под-прапорщик... 22:20------------А это моя фамилия такая : Прокурор Отто Карлович Хряк. Приходи ко мне в Тушино и я та подробно объясню, как РОДИНУ любить :)
22:26 6 июня
King's Bounty IIII
Хряк Свинству Бой! И да. Иди лучше поплачь на могиле Зобнина. 21:36------------------Полковник всегда уступит место даме, бомжара))))) _____________ Этот...золи бой...еще про родоков грязь пишет, нечистый он !
22:25 6 июня
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Bibigon2000 Ну какой уважающий себя полковник обзавется Хряком.? ))) Максимум прапорщик.))--------------под-прапорщик...Я думаю он курсант,кулинарного техникума.))
22:24 6 июня
Дон_Румата
Если честно, я уже все позабыл и поперепутал. Кто, где и в чью пользу накосячил. Благородные доны, освежите мне память, пожалуйста, а то я даже не знаю, как и реагировать.
22:23 6 июня
King's Bounty IIII
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА.. Вообще,почему самые тупые ники у спартачей? Баламошка,фуняка,Нищ,дрищ.Антикони,и антибомжи всякие.Хряки,и подсвинки...Ась.?)) ________ Да ! У бомов самые прикольные ники, крыс !
22:23 6 июня
VVSh71
22:23 6 июня
King's Bounty IIII
Свинству Бой! И да. Иди лучше поплачь на могиле Зобнина. ____________ твой рот создан только для одного...Зобнину только здоровья будь он даже бомжом...
22:23 6 июня
Bibigon2000
Ну какой уважающий себя полковник обзавется Хряком.? ))) Максимум прапорщик.))--------------под-прапорщик...
22:20 6 июня
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Хряк..Ну какой уважающий себя полковник обзавется Хряком.? ))) Максимум прапорщик.))
22:19 6 июня
Bibigon2000
боров,свиньи не бывают полковниками,даже больные на всю голову,даже с манией величия
22:18 6 июня
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Вообще,почему самые тупые ники у спартачей? Баламошка,фуняка,Нищ,дрищ.Антикони,и антибомжи всякие.Хряки,и подсвинки...Ась.?))
22:17 6 июня