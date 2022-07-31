Капитан «Спартака» Джикия ответил на вопрос о том, сможет ли он сыграть против «Урала»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о том, сможет ли он сыграть в матче 4-го тура РПЛ против «Урала».

Сегодня, 31 июля защитник пропустил встречу 3-го тура против «Оренбурга» (4:1) из-за травмы.

«Состояние хорошее, скоро восстановлюсь. Сыграю ли с «Уралом»? Подождем, увидим ближе к вылету в Екатеринбург. Всегда приятно побеждать, всех с победой!» — сказал Джикия.

Матч «Урал» — «Спартак» состоится 6 августа, начало — в 20.00 (мск).