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«Ростов» — «Химки»: Комличенко забил с передачи Уткина в третьем туре подряд

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко отличился в матче 3-го тура РПЛ против «Химок». Он открыл счет в матче — 1:0.

Даниил Уткин исполнил подачу со стандарта и Комличенко, выиграв верховую борьбу, переправил мяч в сетку.

ВАР просматривал момент на возможное нарушение правил со стороны форварда, но взятие ворот было засчитано.

Отметим, что Комличенко забил с передачи Уткина в третьем туре подряд.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
31 июл, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Химки
Даниил Уткин
Николай Комличенко
ФК Ростов
ФК Химки
1
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 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
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 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
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 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
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12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
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Краснодар

 4
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 3
П
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Динамо

 2
И К Ж
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