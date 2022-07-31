«Ростов» — «Химки»: Комличенко забил с передачи Уткина в третьем туре подряд
Нападающий «Ростова» Николай Комличенко отличился в матче 3-го тура РПЛ против «Химок». Он открыл счет в матче — 1:0.
Даниил Уткин исполнил подачу со стандарта и Комличенко, выиграв верховую борьбу, переправил мяч в сетку.
ВАР просматривал момент на возможное нарушение правил со стороны форварда, но взятие ворот было засчитано.
Отметим, что Комличенко забил с передачи Уткина в третьем туре подряд.
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|2
|1
|0
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|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
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|1
|1
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|
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|
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|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|5 : 0
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|2 : 1
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|2 : 2
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|4 : 1
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|1 : 1
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
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