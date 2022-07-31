«Ростов» — «Химки»: Комличенко забил с передачи Уткина в третьем туре подряд

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко отличился в матче 3-го тура РПЛ против «Химок». Он открыл счет в матче — 1:0.

Даниил Уткин исполнил подачу со стандарта и Комличенко, выиграв верховую борьбу, переправил мяч в сетку.

ВАР просматривал момент на возможное нарушение правил со стороны форварда, но взятие ворот было засчитано.

Отметим, что Комличенко забил с передачи Уткина в третьем туре подряд.