Соболев: «Были бы довольны, если бы набрали 9 очков из трех игр»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев дал комментарий по итогам матча 3-го тура РПЛ против «Оренбурга» (4:1).

- Впечатления от победы отличные! Замена на 60 минуте, расстроился? Конечно, всегда хочется играть больше, но я уважаю решение нашего тренера. После второго мяча чуть-чуть расслабились, но потом пришли в себя, довели дело до победы.

Доволен ли стартом сезона? Мы были бы довольны, если бы набрали 9 очков из трех игр.

Великолепный гол сегодня? Да, ничего такой.

— Как ты относишься к Fan ID?

- Я оформил Fan ID. Мы подали заявку всей командой, все приняли, все хорошо. Футбол стал театром. Активные болельщики создают ритм и атмосферу. Конечно, мы чувствуем поддержку болельщиков, но при активной трибуне это совсем другое.

«Спартак», набравший семь очков, присоединился к лидирующим в турнирной таблице петербургскому «Зениту» и ЦСКА. «Оренбург» с тремя очками идет на десятой строчке.