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Лучший бомбардир РПЛ Агаларов получает зарплату в 88 раз меньше Дзюбы

15:39
Гамид Агаларов. Фото ФК "Уфа"
Гамид Агаларов. Фото ФК &quot;Уфа&quot;
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Стала известна зарплата нападающего «Уфы» Гамида Агаларова. Его оклад — 300 тысяч рублей в месяц, сообщает «РБ Спорт». После восьми матчей РПЛ футболист лидирует в гонке бомбардиров, забив 8 голов.

По данным источника, Агаларов зарабатывает 3,6 миллиона рублей или 42 тысячи евро в год. На данный момент в топ-10 лучших бомбардиров РПЛ это самая низкая зарплата.

У форварда «Локомотива» Федора Смолова по неофициальным данным зарплата составляет около 3 миллионов евро (в 71 раз больше), а у лидера «Зенита» оклад в 88 раз больше Агаларова — около 3,7 млн евро в год.

Агаларов — воспитанник «Анжи». Регулярно выступать за основную команду «Уфы» он начал только в текущем сезоне.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/luchshij-bombardir-rpl-poluchaet-v-ufe-300-ty-syach-rublej-v-mesyats-e-to-v-88-raz-men-she-dzyuby/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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