Лучший бомбардир РПЛ Агаларов получает зарплату в 88 раз меньше Дзюбы
Стала известна зарплата нападающего «Уфы» Гамида Агаларова. Его оклад — 300 тысяч рублей в месяц, сообщает «РБ Спорт». После восьми матчей РПЛ футболист лидирует в гонке бомбардиров, забив 8 голов.
По данным источника, Агаларов зарабатывает 3,6 миллиона рублей или 42 тысячи евро в год. На данный момент в топ-10 лучших бомбардиров РПЛ это самая низкая зарплата.
У форварда «Локомотива» Федора Смолова по неофициальным данным зарплата составляет около 3 миллионов евро (в 71 раз больше), а у лидера «Зенита» оклад в 88 раз больше Агаларова — около 3,7 млн евро в год.
Агаларов — воспитанник «Анжи». Регулярно выступать за основную команду «Уфы» он начал только в текущем сезоне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/luchshij-bombardir-rpl-poluchaet-v-ufe-300-ty-syach-rublej-v-mesyats-e-to-v-88-raz-men-she-dzyuby/
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