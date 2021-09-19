Лучший бомбардир РПЛ Агаларов получает зарплату в 88 раз меньше Дзюбы

Стала известна зарплата нападающего «Уфы» Гамида Агаларова. Его оклад — 300 тысяч рублей в месяц, сообщает «РБ Спорт». После восьми матчей РПЛ футболист лидирует в гонке бомбардиров, забив 8 голов.

По данным источника, Агаларов зарабатывает 3,6 миллиона рублей или 42 тысячи евро в год. На данный момент в топ-10 лучших бомбардиров РПЛ это самая низкая зарплата.

У форварда «Локомотива» Федора Смолова по неофициальным данным зарплата составляет около 3 миллионов евро (в 71 раз больше), а у лидера «Зенита» оклад в 88 раз больше Агаларова — около 3,7 млн евро в год.

Агаларов — воспитанник «Анжи». Регулярно выступать за основную команду «Уфы» он начал только в текущем сезоне.