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Канчельскис: «Будет красиво, если Дзюба завершит карьеру в «Спартаке»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, что думает о будущем нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Дзюба очень хорошо нашел себя в «Локомотиве». Как говорится, пришелся ко двору. Но тут еще сыграла роль его бешеная мотивация доказать всем, что он в порядке. Плюс желание заработать последний хороший контракт. Конечно, теперь он просит у «Локомотива» увеличения зарплаты, а как иначе? Дзюба — лучший нападающий Лиги прямо сейчас. По дешевке уже его подписать не получится. Возможно ли возвращение в «Спартак»? Будет красиво, если Дзюба завершит карьеру в «Спартаке», он же воспитанник. Но мне кажется, что это маловероятно — у него очень сложные отношения с болельщиками», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

Дзюба выступал за «Спартак» с 2006 по 2015 год. Также он играл в составе «Зенита», «Ростова», тульского «Арсенала» и других клубов. В феврале этого года форвард перешел в «Локомотив». Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона. 34-летний нападающий провел за железнодорожников 9 матчей в РПЛ, отметился 8 голами и 4 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-budet-krasivo-esli-dzyuba-zavershit-kar-eru-v-spartake/
Андрей Канчельскис
Артем Дзюба
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
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Пари НН – Сочи
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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П
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