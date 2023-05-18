В «Оренбурге» отреагировали на информацию о возможном переходе Веры в «Локомотив»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о том, что «Локомотив» заинтересован в трансфере аргентинского полузащитника Лукаса Веры. Ранее об этом сообщал Sport24.

«Никаких официальных обращений в клуб не поступало», — сказал Еремякин «СЭ».

В текущем сезоне футболист участвовал в 28 матчах, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.