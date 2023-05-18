Полузащитник «Оренбурга» Вера может перейти в «Локомотив»

«Локомотив» заинтересован в трансфере аргентинского полузащитника «Оренбурга» Лукаса Веры, сообщает Sport24. Агенты игрока уже встречались с руководством железнодорожников.

По данным источника, помимо Веры московский клуб может подписать еще двоих аргентинцев из «Оренбурга» — Брайана Мансинью и Флорентина Габриэля. В приоритете для «Локомотива» — Вера.

В этом сезоне Вера принял участие в 28 матчах, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач. Мансинья провел 23 матча, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. В активе Габриэля 21 игра, 3 гола и 3 паса.