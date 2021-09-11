Камано: «Рад, что вернулся в Россию в добром здравии, знаю, что за меня волновались»
Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано, признанный лучшим игроком матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0), прокомментировал победу над самарцами.
«Я рад, что вернулся в добром здравии, жив-здоров. Знаю, что все за меня волновались, переживали, столько звонков! Знал, что нам предстоит сложный матч. Вы знаете ситуацию в стране, была напряженная ситуация. Я старался сохранять покой, старался концентрироваться, даже дома концентрировался на матче с «Крыльями». Знал, что будет трудная игра», — сказал в эфире «Матч Премьер» Камано.
Камано сделал дубль в ворота самарцев, эти голы стали для футболиста первыми в сезоне-2021/22. Форвард вернулся в Россию из Гвинеи 9 сентября. Футболист приехал в расположение гвинейской национальной сборной, после этого в стране случился военный переворот, в результате которого повстанцы объявили о закрытии границ государства.
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