Камано: «Рад, что вернулся в Россию в добром здравии, знаю, что за меня волновались»

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано, признанный лучшим игроком матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0), прокомментировал победу над самарцами.

«Я рад, что вернулся в добром здравии, жив-здоров. Знаю, что все за меня волновались, переживали, столько звонков! Знал, что нам предстоит сложный матч. Вы знаете ситуацию в стране, была напряженная ситуация. Я старался сохранять покой, старался концентрироваться, даже дома концентрировался на матче с «Крыльями». Знал, что будет трудная игра», — сказал в эфире «Матч Премьер» Камано.

Камано сделал дубль в ворота самарцев, эти голы стали для футболиста первыми в сезоне-2021/22. Форвард вернулся в Россию из Гвинеи 9 сентября. Футболист приехал в расположение гвинейской национальной сборной, после этого в стране случился военный переворот, в результате которого повстанцы объявили о закрытии границ государства.