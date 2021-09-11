Дмитрий Комбаров ответил на вопрос о продолжении карьеры
Полузащитник Дмитрий Комбаров, который сейчас является свободным агентом, ответил на вопрос о продолжении карьеры.
«Заканчиваю ли карьеру? Нет, куда мне? Где продолжу? Скоро узнаете», — сказал Комбаров.
В июне Комбаров покинул «Крылья Советов» в связи с истечением срока контракта. Он выступал за самарский клуб с 2019 года. В сезоне-2020/21 полузащитник выиграл в составе «Крыльев Советов» первенство Футбольной национальной лиги, провел 33 матча, забил один гол и отдал две голевые передачи.
Ранее Комбаров выступал за московские клубы «Динамо» и «Спартак», в составе которого стал чемпионом России сезона-2016/17.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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