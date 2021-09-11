Полузащитник «Ахмата» Бериша выбыл на срок до двух месяцев
Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша пропустит от шести до восьми недель, сообщает пресс-служба грозненцев.
29-летний косовар отправился на обследование в одну из зарубежных клиник из-за травмы плечевого сустава. В ближайшие дни врачи примут решение о том, необходимо ли футболисту хирургическое вмешательство.
Бериша из-за повреждения плечевого сустава пропустит от шести до восьми недель.— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) September 11, 2021
Он отправился на обследование в одну из зарубежных клиник. В ближайшие дни врачи вынесут решение: понадобится ли хирургическое вмешательство или будет назначено лечение и реабилитация без операции. pic.twitter.com/bpH3r1Fooj
В сезоне-2021/22 Бериша провел 4 матча за «Ахмат», на его счету 2 результативных передачи.
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