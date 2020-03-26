К 10 апреля РПЛ обсудит ситуацию с клубами

Как сообщили «СЭ» в пресс-службе РПЛ, в лиге внимательно следят за развитием ситуации.

Ближе к 10 апреля все актуальные вопросы обсудят с клубами и РФС?, после чего будет принято решение исходя из ситуации и рекомендациями соответствующих органов власти. (Евгений Белоусов)