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К 10 апреля РПЛ обсудит ситуацию с клубами

18:49
Матч РПЛ «Динамо» — «Рубин». Фото "СЭ"
Матч РПЛ «Динамо» — «Рубин». Фото "СЭ"
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Как сообщили «СЭ» в пресс-службе РПЛ, в лиге внимательно следят за развитием ситуации.

Ближе к 10 апреля все актуальные вопросы обсудят с клубами и РФС?, после чего будет принято решение исходя из ситуации и рекомендациями соответствующих органов власти. (Евгений Белоусов)

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