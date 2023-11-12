Изидор заявил, что «Зенит» может быть только на первом месте

Нападающий петербургского «Зенита» Вильсон Изидор подвел итоги матча 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

«Первый тайм был тактически сложным. Во второй половине игра стала более открытой, было достаточно пространства. Немного расстроены, что не удалось выиграть, но против нас играл хороший соперник. Скоро вернемся к работе и продолжим гонку за первое место. Каковы шансы «Зенита» выйти на первое место до зимней паузы? Единственное место, на котором хочет быть «Зенит», это первое. Главная задача — вернуться в лидеры и выиграть чемпионат», — приводит слова Изидора «Евро-Футбол.Ру».

«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.

В следующем туре «быки» 26 ноября сыграют на выезде с «Уралом», а питерцы 25 ноября примут «Сочи».