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Сегодня, 14:12

В «Урале» объяснили безвыигрышную серию команды: «Допускаем нелепые и глупые ошибки»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» высказался о последних результатах команды в РПЛ. После поражения от «Крыльев Советов» (1:3) екатеринбургский клуб продлил безвыигрышную серию в чемпионате России до 10 матчей.

«Не знаю, как исправлять такие результаты. Вроде хорошо работаем, тренерский штаб работает, игроки на тренировках тоже работают. Выходим на игру — и ничего не получается. Допускаем нелепые и глупые ошибки. Я слышу установку, тренерский штаб досконально разбирает соперников. Может, эта серия давит на команду, перестала получаться игра. Тренеры сейчас будут думать, как выходить из этой ситуации. Поедем на сбор тренироваться в Сочи и готовиться к следующем матчам. Больше ничего не остается. Сами в такую ситуацию попали, самим из нее и выбираться. Вся команда сплотилась, будем выбираться», — сказал Иванов «СЭ».

На данный момент клуб из Екатеринбурга занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 16 очков. В 16-м туре команда Гончаренко дома сыграет против «Краснодара». Матч пройдет 26 ноября и начнется в 14.00 по московскому времени.

РПЛ
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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28 тур
29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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