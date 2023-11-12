В «Урале» объяснили безвыигрышную серию команды: «Допускаем нелепые и глупые ошибки»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» высказался о последних результатах команды в РПЛ. После поражения от «Крыльев Советов» (1:3) екатеринбургский клуб продлил безвыигрышную серию в чемпионате России до 10 матчей.

«Не знаю, как исправлять такие результаты. Вроде хорошо работаем, тренерский штаб работает, игроки на тренировках тоже работают. Выходим на игру — и ничего не получается. Допускаем нелепые и глупые ошибки. Я слышу установку, тренерский штаб досконально разбирает соперников. Может, эта серия давит на команду, перестала получаться игра. Тренеры сейчас будут думать, как выходить из этой ситуации. Поедем на сбор тренироваться в Сочи и готовиться к следующем матчам. Больше ничего не остается. Сами в такую ситуацию попали, самим из нее и выбираться. Вся команда сплотилась, будем выбираться», — сказал Иванов «СЭ».

На данный момент клуб из Екатеринбурга занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 16 очков. В 16-м туре команда Гончаренко дома сыграет против «Краснодара». Матч пройдет 26 ноября и начнется в 14.00 по московскому времени.