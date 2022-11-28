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Сегодня, 01:12

Песьяков оценил выступление «Ростова» в первой части сезона РПЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков подвел итоги выступления команды в первой половине сезона.

«Очень доволен результатами в первой половине. Да, могло быть немного лучше, но все равно доволен. Можно ли бороться за медали? Это вопрос селекции. Если мы сохраним всех наших лидеров, все возможно. Выполнили задачу не вылететь (смеется). С 35 очками вроде не вылетают», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

«Ростов» после 17 матчей занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 35 очков. У лидирующего «Зенита» 7 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pes-yakov-otsenil-rezul-taty-rostova-v-pervoj-chasti-sezona/
Сергей Песьяков
ФК Ростов
0
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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