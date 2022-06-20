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20 июня, 22:41

Попов прокомментировал назначение Федотова на пост главного тренера ЦСКА

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Бывший полузащитник «Сочи» Ивелин Попов прокомментировал назначение Владимира Федотова на пост главного тренера ЦСКА.

«Уверен на сто процентов, что Федотов добьется успеха и хороших результатов с ЦСКА, потому что он очень сильный как тренер и очень хороший как человек, — цитирует «РБ Спорт» Ивелина. — Могу пожелать ему, чтобы гнул свою линию. На протяжении двух лет, что мы работали в «Сочи», он всегда хотел выигрывать и добиваться хороших результатов. Федотов передавал свой настрой команде, и то же самое он передаст игрокам ЦСКА. Он очень нацелен на достижение целей, знает, чего хочет от футболистов. Желаю Владимиру не поступаться своими принципами и двигаться вверх по восходящей, как он это делал во всех командах, с которыми работал».

34-летний болгарин в перешел в «Левски» на правах свободного агента. В прошедшем сезоне Попов выступал за «Сочи». Федотов возглавлял «Сочи» с января 2020 года. В сезоне-2021/22 сочинцы под его руководством заняли второе место в чемпионате России с 56 очками в 30 матчах. 15 июня 55-летний российский специалист возглавил ЦСКА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ivelin-popov-uveren-na-sto-protsentov-chto-fedotov-dob-etsya-uspeha-s-tsska/
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Уфа

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Ростов

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П
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Краснодар

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