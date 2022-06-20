Попов прокомментировал назначение Федотова на пост главного тренера ЦСКА

Бывший полузащитник «Сочи» Ивелин Попов прокомментировал назначение Владимира Федотова на пост главного тренера ЦСКА.

«Уверен на сто процентов, что Федотов добьется успеха и хороших результатов с ЦСКА, потому что он очень сильный как тренер и очень хороший как человек, — цитирует «РБ Спорт» Ивелина. — Могу пожелать ему, чтобы гнул свою линию. На протяжении двух лет, что мы работали в «Сочи», он всегда хотел выигрывать и добиваться хороших результатов. Федотов передавал свой настрой команде, и то же самое он передаст игрокам ЦСКА. Он очень нацелен на достижение целей, знает, чего хочет от футболистов. Желаю Владимиру не поступаться своими принципами и двигаться вверх по восходящей, как он это делал во всех командах, с которыми работал».

34-летний болгарин в перешел в «Левски» на правах свободного агента. В прошедшем сезоне Попов выступал за «Сочи». Федотов возглавлял «Сочи» с января 2020 года. В сезоне-2021/22 сочинцы под его руководством заняли второе место в чемпионате России с 56 очками в 30 матчах. 15 июня 55-летний российский специалист возглавил ЦСКА.