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Комличенко вернется в «Динамо» из аренды в «Ростове»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Николай Комличенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Как стало известно «СЭ», нападающий Николай Комличенко вернется в «Динамо» из аренды в «Ростове».

Дальнейшее будущее игрока будет решать новый тренерский штаб во главе со Славишей Йокановичем.

Что касается разговоров про «Ростов», то пока поднимался только вопрос бесплатной аренды. Однако в «Динамо» не хотят второй год подряд соглашаться на такой вариант.

В сезоне-2021/2022 26-летний форвард провел в «Ростове» именно на правах аренды. Тогда Комличенко провел 29 матчей за дончан, забил 8 голов и сделал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Комличенко в 3 миллиона евро.

Николай Комличенко
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
Славиша Йоканович
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