Комличенко вернется в «Динамо» из аренды в «Ростове»

Как стало известно «СЭ», нападающий Николай Комличенко вернется в «Динамо» из аренды в «Ростове».

Дальнейшее будущее игрока будет решать новый тренерский штаб во главе со Славишей Йокановичем.

Что касается разговоров про «Ростов», то пока поднимался только вопрос бесплатной аренды. Однако в «Динамо» не хотят второй год подряд соглашаться на такой вариант.

В сезоне-2021/2022 26-летний форвард провел в «Ростове» именно на правах аренды. Тогда Комличенко провел 29 матчей за дончан, забил 8 голов и сделал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Комличенко в 3 миллиона евро.