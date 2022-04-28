Ивелин Попов подписал контракт с софийским «Левски» на 2 года

Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов подписал контракт с «Левски», сообщает официальный сайт клуба из Софии.

Соглашение с 34-летним болгарином рассчитано на 2 года. Футболист перешел в команду на правах свободного агента. Согласно информации на портале Transfermarkt.com, контракт начнет действие с сезона-2022/23.

«После 12 лет выступлений за рубежом и нескольких трофеев настало время вернуться домой, туда, где все началось. У меня было много предложений и от болгарских, и от иностранных клубов, но мое сердце всегда принадлежало только «Левски». Я не из тех, кто много говорит и бросается громкими фразами. Я хочу побеждать», — приводит официальный сайт «Левски» слова Попова.

В сезоне-2021/22 Попов забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи в 23 матчах за «Сочи».