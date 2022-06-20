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Зелимхан Бакаев: «Мой переход в «Зенит» точно войдет в историю»

Зелимхан Бакаев назвал историческим свой переход из «Спартака» в «Зенит»
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Зелимхан Бакаев (справа).
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев прокомментировал переход из «Спартака» в санкт-петербургский клуб.

«Переход в большой клуб с историей — очень ответственный момент в моей жизни, в моей карьере. Так как я все время играл в одной команде (за исключением аренды в Тулу), то никогда не представлял, как происходит переход: подписание контракта, переговоры, гостиницы, самолеты. Не скрою, что переживал, что и как будет происходить. Но прямо сейчас я счастлив и спокоен. А день, когда я стал футболистом «Зенита», запомню на всю жизнь.

Это серьезный вызов. Мой переход точно войдет в историю», — сказал Бакаев в ту «Чемпионату».

Бакаев — воспитанник «Спартака». В сезоне-2021/22 25-летний российский футболист забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 36 матчах за красно-белых.

25-летний полузащитник покинул московский клуб в начале июня в связи с истечением срока действия контракта.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4731935-zelimhan-bakaev-moj-perehod-v-zenit-tochno-vojdyot-v-istoriyu.html
Зелимхан Бакаев
ФК Зенит
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